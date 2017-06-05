القاهرة ـ خديجة حمودة وناهد إمام

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات بكامل عضويته، والذي يضم كلا من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن نائب رئيس البنك المركزي للاستقرار النقدي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. وخلال الاجتماع استعرض محافظ البنك المركزي طارق عامر الاختصاصات والأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية.

وفي ضوء المناقشات التي دارت بالمجلس، فقد صدر عنه القرارات التالية:

1- إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال 6 أشهر.

2 - إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها على 20 ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1/7/2018.

3 - تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.

4 - وضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة إلكترونية وعرضها على المجلس خلال 6 أشهر.

5 - إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.

كما شهد الاجتماع أيضا عرضا من وزير الاتصالات لمنظومة الكارت الذكي الموحد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي وفقا للمعايير العالمية، كما استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الاعتماد على الأساليب الحديثة في إنجاز كافة الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر كما عرض المساعي التي تقوم بها الوزارة للتحول إلى الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية، كما تطرق الوزير إلى خطة عمل الوزارة لتعظيم هذه الجهود خلال عام 2017.

خبراء لـ«الأنباء»: قرارات مهمة

هذا، وقد أكد خبراء مال واقتصاد أن قرارات الاجتماع تهدف إلى تقليص تعاملات أفراد المجتمع والمؤسسات بالنقد السائلة في إتمام التعاملات المالية والمعيشية اليومية، حيث قال رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية د.محمد البهي، ان القرارات كانت واضحة وحاسمة من خلال ضرورة التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي وأهمية انضمامه إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد.

من جانبه قال رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب، ان الفترة المقبلة تتطلب زيادة الوعي للمواطنين بأهمية استخدام الكروت الإلكترونية وتقليل استخدام النقد السائل.

المرأة المصرية

من جهه اخرى، شارك السيسي، وحرمه السيدة انتصار عامر، امس الاول في مأدبة إفطار في إطار الاحتفال بعام المرأة، حضرها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء المصريين، فضلا عن عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والشخصيات العامة.

وألقى السيسي كلمة أكد خلالها أن «المرأة طالما كانت عماد الأسرة المصرية والمجتمع بأسره»، مشيدا بـ«الجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على أمن مصر».

وأكد أن «المرأة المصرية بما قدمته وتقدمه من تضحيات ستظل دائما مصدر فخر لهذه الأمة»، معربا عن ثقته في استمرار المرأة المصرية «في أداء دورها الوطني الداعم لمصر، وأنها ستظل دائما الظهير الحقيقي لهذه الأمة في مواجهة القوى التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مصر».