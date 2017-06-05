أكد سفير روسيا لدى مصر سيرجي كيربيتشينكو أنه تم الاتفاق على 99% من العقود الضرورية لتنفيذ مشروع المحطة النووية في الضبعة، مضيفا: «نقترب بخطى ثابتة نحو إنجاز هذا المشروع ونتوقع بدء المشروع العملي قبل نهاية 2017».

وأضاف أن المفاوضات كانت تتم في وزارة الكهرباء في القاهرة ومؤسسة روس اتوم بموسكو وأن التواصل بينهما لم ينقطع على الإطلاق، موضحا أن مصر سعت للحصول على ضمانات أكثر في جميع المجالات من بينها المجال الأمني والاقتصادي والبيئي وغيره، وأنه تمت ترجمة هذه الضمانات في 4 نصوص للعقود وأن موعد الزيارات المقبلة متروك للطرفين لتحديده.

وردا على سؤال حول استئناف حركة الطيران بين البلدين، قال «إن الطرفين اتفقا على استكمال بعض النقاط المعلقة من بينها التوقيع على مذكرة حكومية لضمان أمن وسلامة المطارات ثم يتم بعدها استئناف حركة الطيران بين الجانبين».

كما اكد أهمية نتائج اجتماعات (2+2) بين وزيري الخارجية والدفاع من مصر روسيا في القاهرة الأسبوع الماضي وانها كانت محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، واصفا اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزيرين الروسيين بأنه كان «شاملا وعميقا» وتحدث فيه السيسي بمنتهى الصراحة والموضوعية.

وحول وجهة نظر روسيا في التقارب «المصري - الأميركي» الأخير، قال: «اننا نرى من حق مصر إقامة علاقات جيدة مع جميع دول العالم بدون استثناء وأن مصر تحدد بنفسها مكان كل دولة في قائمة الأولويات»، وأضاف: «اننا لا ننافس أميركا ولا نتسابق مع أحد لأن علاقاتنا مع مصر لها قيمة في حد ذاتها ومهمة جدا»، وواصفا اللقاءات بين الرئيس السيسي ونظيره الأميركي ترامب بأنها «طبيعية».