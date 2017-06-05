القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أفلتت وزارة التربية والتعليم من فخ «شاومينغ» للغش في اول يوم لامتحانات الثانوية العامة التي بدأت امس في جميع المحافظات وذلك على عهدة الوزارة، فقد كذبت في بيان رسمي تسريب امتحان اللغة العربية، وقالت إن ما يتم نشره على صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه نسخة من امتحانات الثانوية العامة الخاصة لا أساس له من الصحة بل انها امتحانات مزيفة منشورة في إطار المحاولات التي تستهدف إثارة الرأي العام، وإشاعة البلبلة، والإضرار بالصالح العام ومستقبل أبنائنا الطلاب.

وأكد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة د.رضا حجازي لـ «الأنباء» أن غرفة العمليات المركزية تتولى القيام بتتبع الروابط الإلكترونية الخاصة بتلك المواقع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارتها ومن يتعامل معها.

وقال إن الكراسات الامتحانية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام ستفضح «الغشاشين» لأن هناك علامات سرية موجودة في الكراسة تكشف عن مكان أي طالب يحاول تصوير الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان تأمين الكراسات الامتحانية سيجعل عملية ضبط الغشاشين ومروجي ومصوري الامتحان خلال دقائق قليلة، وسيتم فورا تحرير محضر للطالب المضبوط لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضده دون تهاون.