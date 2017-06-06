إعداد: ناهد امام - مجدي عبدالرحمن - هالة عمران

قامت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بالتواصل مع م.محمد العراقي رئيس الجالية المصرية بقطر للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان رسميا عن قطع العلاقات معها، كما خصصت الوزارة رقما ساخنا لتلقي الشكاوى من المصريين في قطر وهو 19787.

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أعلنت 5 لجان في مجلس النواب هي القوى العاملة والشؤون العربية والأمن القومي وحقوق الإنسان والاقتصادية حالة الطوارئ لمراقبة التوابع المترتبة على قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر على العمالة المصرية في قطر واستعدادات الحكومة لاستقبالها وتوفير فرص العمل لها في حالة العودة إلى القاهرة، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على تشكيل أول غرفة عمليات حكومية برلمانيه مشتركة لمتابعة الموقف أولا بأول.

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تعهد رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل بتوفير الحكومة لاحتياجات المواطنين والمصانع من الغاز والكهرباء طوال أشهر الصيف وبشكل جيد، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من الغاز ارتفع إلى 5250 مليون قدم مكعبة يوميا معا.

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كشفت مصادر حكومية مسؤولة في مجلس الوزراء عن عزم رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بنظام الأجر المكمل بناء على عرض الوزير المعني بالخدمة المدنية وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك اعتبارا من يوليو المقبل، عقب انتهاء مجلس النواب من مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017 / 2018.

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رسميا.. تم الإعلان امس عن سريان قرار الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة ونشره في الجريدة الرسمية بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1538 شخصا آخر على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار بتاريخ 12 يناير 2017، وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

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شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا امس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء عند 17.95 جنيها و18.05 جنيها للبيع.