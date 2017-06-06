القاهرة ـ خديجة حمودة - ووكالات

أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ان ما تواجهه مصر من تحديات يستلزم ان يقاتل كل فرد من خلال عمله المكلف به، كما أكد أن استراتيجية مصر لمكافحة الارهاب تعتمد على اطر التعاون بين كل مؤسسات الدولة وليس البعد الأمني والعسكري فقط.

وأشار صبحي خلال لقاء له مع عدد من دارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، إلى أن القوات المسلحة تضع على عاتقها تطوير أفرعها الرئيسية ووحداتها المختلفة في كل النواحي الفنية والإدارية، إلى جانب تطوير الفرد المقاتل الذي يعد الأهم في عقيدة القوات المسلحة المصرية.

وقدم الى دارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، التهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان التي شهدت أعظم ملحمة عسكرية سطرت على أيدي المصريين لاسترداد أرض سيناء الحبيبة، كما نقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بدارسي المنشأتين المهمتين، وتمنياته لهم بدوام التوفيق.

كما تفقد صبحي عددا من منظومات التسليح والتأمين القتالي والفني بقيادة القوات البحرية كما استمع الي شرح تفصيلي من الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية تضمن عددا من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها بقيادة القوات البحرية، وأعمال إنشاء وتطوير الأرصفة المخصصة لاستقبال ورباط القطع البحرية الجديدة، بعد تجهيزها بكل الخدمات والمرافق وفقا لأحدث المنظومات القتالية والادارية والفنية.

هذا، وقد التقى صبحي ايضا بعدد من مقاتلي الوحدات الخاصة من المظلات والصاعقة، وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، وتنفيذ أي مهمة تسند اليهم في تحت مختلف الظروف، مؤكدا انهم احدى الدعائم القوية للقوات المسلحة في حماية ركائز الامن القومي المصري، مشيدا بما ينفذه مقاتلو الوحدات الخاصة من عمليات ناجحة للقضاء على البؤر والاوكار الارهابية بمناطق مكافحة النشاط الارهابي بسيناء.