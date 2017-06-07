مكرم: مستعدون لعودة العمالة المصرية

تشكيل لجنة لمتابعة أحوال العاملين بالدوحة

سعفان: 225 ألف عامل أغلبهم بالقطاع الحر

القاهرة - خديجة حمودة - مجدي عبدالرحمن ناهد إمام - هالة عمران

وافقت اليونان على طلب مصر بتمثليها ديبلوماسيا في قطر، وبذلك ستقوم السفارة اليونانية بالدوحة على متابعة الحالة الخاصة بالمصريين العاملين في قطر بما في ذلك رغبة العاملين في العودة الى مصر، وذلك في أعقاب اتصال تليفوني تم بين وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس.

وكانت السفارة المصرية بالدوحة قد فتحت أبوابها امس الأول الاثنين لإنهاء المعاملات القنصلية للحالات الطارئة والعاجلة فقط، وأخطرت المواطنين المقيمين بقطر بأنه سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستمرار بعثة لرعاية المصالح لتقديم كل الخدمات القنصلية لأبناء الجالية.

من جانب آخر، نفت مصادر لـ «الأنباء» وجود أي ضغوط على العمالة المصرية للعودة الى القاهرة.

لا مساس بطلبة قطر

من جانبه، أكد رئيس الحكومة م.شريف إسماعيل انه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة أحوال المصريين العاملين في الدوحة، وأضاف ان قطر لها بعض الاستثمارات بمصر، ومن السابق لأوانه الحديث عن تقديرات للموقف فيما يخص الاستثمار.

وقال انه لا مساس بالطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات المصرية.

وأوضح ان مصر تستورد الغاز من عدة شركات عالمية، مشيرا إلى أن قطع العلاقات مع قطر لا يؤثر على استيراد مصر للغاز.

وأضاف، ان الحكومة تتابع باهتمام قرار قطع العلاقات مع قطر بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لافتا إلى أنه قرر تشكيل لجنة لمتابعة أحوال المصريين العاملين في الدوحة.

حركة السفن القطرية

على صعيد متصل، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، ان مرور السفن القطرية من المجرى الملاحي عقب قرار قطع العلاقات مع الدوحة لن يتأثر.

وأضاف قائلا: «قناة السويس ممر ملاحي دولي له اتفاقية دولية وقعت في عام 1888 وتسمى اتفاقية القسطنطينية تسمح بمرور جميع السفن إلا في 3 حالات وهي سفينة تحمل رقيقا أو مخدرات أو سفينة دولة في حالة حرب معلنة مع مصر».

وأضاف ان لجميع السفن حق المرور في المجرى الملاحي، موضحا ان أي مخالفة لما سبق ذكر يعد مخالفة للأعراف والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

عدد المصريين بالدوحة

بدوره، كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان ان هناك 225 ألف مصري يعملون في قطر وأن البعض منهم يعمل في بعض الأجهزة الحكومية والوزارات الخاصة القطرية والأغلبية العظمى يعملون في القطاع الحر، مؤكدا ان البلاد مستعدة لتسكين العمالة حال قدومها من قطر في كل الوظائف المتاحة والموجودة.

وأضاف ان مصر لديها لجنة للأزمات والطوارئ مكونة من عدة وزارات تعكف على متابعة الأحداث في الدوحة على مدار الساعة.



وتابع: «حتى اللحظة لم يصدر أي قرار من دولة قطر تجاه العمالة المصرية.. كل الاحتمالات موجودة ونحن نحسب الأسوأ ومستعدون له».

أوضاع الجالية

أما وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم فكشفت ان الأعداد الرسمية للمصريين في قطر هي 70 ألفا ولكن هذا الرقم قد يصل لـ 300 ألفا على أرض الواقع، موضحة انه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي من العمالة المصرية.

وأكدت متابعتها أولا بأول أوضاع الجالية المصرية والمصريين بقطر وانها تتواصل مع ممثلي الجالية المصرية هنا بصورة مستمرة، كما أعلنت انه سيتم استيعاب من يقرر العودة النهائية لوطنه.

هذا، وقد نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقعها الرسمي على موقع «الفيس بوك» أرقاما لتلقي أي طلب أو شكوى طارئة تخص المصريين بقطر.



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البنوك أعادت التعامل على الريال القطري

من جهة أخرى، قال 3 مصرفيين في القاهرة إن بعض البنوك العاملة عادت أمس للتعامل على الريال القطري من جديد بعد أن توقفت أمس الأول عن بيع وشراء العملة رغم نفي البنك المركزي لتعميم أي قرار بهذا الخصوص.