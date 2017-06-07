استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس الأول وزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفي جولار، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران، وذلك للتباحث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها خطر الإرهاب، حيث أكد السيسي أن الإرهاب لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط بل أصبحت تمتد لمختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لتلك الآفة واتخاذ مواقف صارمة ضد الدول التي يثبت دعمها للجماعات الإرهابية بالمال والسلاح أو تلك التي تؤوي العناصر الإرهابية وتوفر ملاذا آمنا لهم.

كما أوضح ضرورة تبني استراتيجية شاملة لمواجهة تلك الظاهرة تضمن التعامل معها من جميع الجوانب، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر التعاليم الصحيحة والسمحة للدين الإسلامي ونشر الفكر المعتدل.

الضربات المصرية في ليبيا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد أن وزير الخارجية سامح شكري استعرض خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية دول جوار ليبيا والتي تضم مصر والجزائر وتونس أمس الأول بالعاصمة الجزائرية أسباب قيام القوات الجوية بضرباتها المكثفة على معاقل المتطرفين في ليبيا بالتنسيق التام مع الجانب الليبي بعدما تأكد لدينا وجود علاقة وثيقة بين التنظيمات المقيمة في هذه المنطقة والعملية الإرهابية النكراء التي تمت في المنيا واستهدفت أطفالا أبرياء، مشيرا إلى أن هناك تفهما من قبل دول الجوار الليبي لهذا التوجه.

وأضاف: «هناك تضامن كامل مع مصر في مكافحة الإرهاب وشعور عام بأن هذا الخطر يهدد الجميع حيث أكد وزراء خارجية الدول الثلاث ضرورة تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل ضبط الحدود الليبية باعتبارها خطرا مستمرا طالما بقي الوضع كما هو عليه داخل ليبيا».

وأضاف: «كان هناك اتفاق بين وزراء الدول الثلاث على أن المشكلة الرئيسية هي غياب الاستقرار وغياب الحل السياسي فكل ما نراه من تداعيات وآثار مثل الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح وتجارة المخدرات كل هذا كان نتاجا لانعدام الاستقرار السياسي جراء انعدام الحل السياسي وبالتالي فإن الحل السياسي هو الأساس والأولوية الأولى التي يجب التركيز عليها».

وتابع قائلا «إن الوزراء تطرقوا أيضا إلى الارتباط بين التنظيمات الإرهابية في ليبيا ومالي والنيجر وغيرها فهذا الفضاء أصبح مرتعا للتنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والهجرة غير الشرعية».

ضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات قبل دخولهما سيناء

الى ذلك، نجحت قوات الجيش الثالث الميداني في استهداف عربة دفع رباعي يستقلها أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء، ما أدى إلى إصابته.



كما نجحت في ضبط عربتي نقل مخبأ بهما كميات كبيرة من المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، وذلك أثناء محاولة دخولها سيناء عبر نفق «الشهيد أحمد حمدي».

إطلاق سراح مصري مختطف في نيجيريا

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية إطلاق سراح المواطن المصري المختطف في نيجيريا، حيث صرح عاصم حنفي سفير مصر في نيجيريا، بأن تشكيلا عصابيا قام في منطقة شمال شرق نيجيريا صباح الأحد بإطلاق سراح المواطن روماني نادي جرجس، والمختطف لديها منذ يوم 9 مايو الماضي، وأضاف أنه «فور تلقي البعثة خبر اختطاف المواطن تم التنسيق مع كبار المسؤولين النيجيريين ومدير شركة المقاولات التي كان يعمل بها المواطن المصري من أجل العمل على تحريره وضمنان سلامته».

الإسكان الاجتماعي المتميز

إسكانيا، قال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة م.مصطفى فهمي، إنه سيتم إنشاء 2688 وحدة سكنية (112 عمارة - 6 أدوار - بمساحة نحو 94 م2 للوحدة - تشطيب كامل)، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المتميز، شاملا الربط على المرافق، وتنسيق الموقع العام، بمنطقة غرب الجامعات بالمدينة، موضحا أنه تم طرح التنفيذ في 5 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

كما صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتحت باب التقدم لجميع المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضي، التي تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم (77) لسنة 2017 الخاص بضم مساحة 8336 فدانا غرب المدينة، ورقم (230) لسنة 2017 بضم مساحة 2584 فدانا شرق المدينة، مضيفا أن قبول الطلبات بجهاز المدينة يبدأ من 11/6/2017 وحتى 10/8/2017.