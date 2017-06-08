القاهرة ـ أ.ش.أ: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد بأن وزير الخارجية سامح شكري سيعقد اليوم الخميس جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وأوضح أن المباحثات ستتناول العلاقات المصرية ـ الفرنسية مع تولي الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون مسؤولية الحكم في فرنسا، وتدشين مرحلة جديدة ومهمة للعلاقات المصرية ـ الفرنسية الاستراتيجية.

وأضاف أن تطورات الوضع الليبي، وجهود مكافحة الإرهاب على الأراضي الليبية سوف تستحوذ على شق مهم من مشاورات وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي في ضوء تأثر الأوضاع في مصر وفرنسا من انتشار التنظيمات الإرهابية ودورها التخريبي داخل ليبيا، وتأثيراتها السلبية على دول الجوار الليبي وتهديدها للأمن والاستقرار في دول المتوسط.

وأشار المستشار أبوزيد إلى أن المباحثات ستتناول أيضا الوضع في سورية، وسبل دعم مساري جنيف وأستانا بهدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تحقن دماء الشعب السوري وتمكنه من تحقيق تطلعاته، كما سيتم تناول الأوضاع في اليمن وجهود مكافحة الإرهاب بشكل عام، لاسيما في ظل عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.