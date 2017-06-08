بدأت وزارة المالية الكشف عن ترتيباتها الأولى من نوعها مستهدفة الحد من استنزاف العملة الأجنبية سواء على صعيد إنشاء المكاتب الخارجية او سفر الوفود الرسمية إلى الخارج، حيث كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الاتفاق مع الوزارة على تنفيذ الإجراءات الفورية اعتبارا من أول العام المالي الجديد 2017/ 2018 بداية يوليو المقبل.

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أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال لقاء الجمعية العامة للاستثمار المباشر أنها وقعت اتفاقا مع الصندوق السعودي للتنمية، لتأسيس شركة مصر لريادة الأعمال بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية في مصر برأسمال 25 مليون دولار، وتستهدف زيادة رأسمالها إلى 50 مليون دولار.

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تم انتخاب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم، ممثلا عن مصر، عضوا في لجنة الترشيحات لعام 2018 لمنظمة الآياتا، وهي اللجنة المعنية باختيار أعضاء مجلس المحافظين، والذي بدوره يضع الرؤية المستقبلية ويتابع السياسات والاستراتيجيات والمشروعات الجديدة للآياتا.

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أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار تعليمات مشددة بتكثيف الخدمات وعمليات تأمين الكنائس والأديرة والمنشآت الحيوية والمهمة منها إقامة غرفة إلكترونية، قبل بوابات الكشف عن المعادن، تكون بمنزلة بوابة إلكترونية إضافية، بها أجهزة وكاميرات فيديو ترصد وتسجل مرتادي الكنيسة، بخلاف أجهزة إنذار على أعلى مستوى، تصدر تنبيهات فورية في حالة الاشتباه بأي متعلقات، وإغلاق جزئي للشوارع المؤدية إلى الكنائس، في المناطق ذات الكثافات المرورية والسكانية العالية، أو منع مرور السيارات، مع السماح للمشاة فقط بالمرور.

إعداد: مجدي عبدالرحمن - ناهد إمام - هالة عمران