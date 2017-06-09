اعداد: مجدي عبدالرحمن - ناهد امام - هالة عمران

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر إن الوزارة ستعرض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على الحكومة خلال شهر، مشيرة إلى أن بعثة من البنك الدولي ستزور مصر الأسبوع المقبل، لدعم الخريطة الاستثمارية.

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وقّع محافظ البنك المركزي طارق عامر ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي اتفاقية شملت تعزيز التعاون لدعم الشمول المالي في مصر، حيث كشف عامر، أنه جار إعداد دراسة قياس مستوى الشمول المالي للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات.

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احتل الجيش المصري المركز الـ11 عالميا وذلك بحسب تصنيف موقع «جلوبال فاير باور» الأميركي لأقوى الجيوش بالعالم، متقدما مركزا واحدا عن العام الماضي ومحتفظا بالصدارة العربية كما ذكر الموقع أن ميزانية الدفاع المصرية تقدر بنحو 4.5 مليارات دولار، وأن عدد القوات العاملة يبلغ 470 ألف جندي، بجانب 800 ألف في قوات الاحتياط.

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أغلقت الحكومة أبواق شائعات جديدة، حيث سارعت مصادر مسؤولة الى نفي ما تردد مؤخرا حول إدراج جزيرتي «تيران وصنافير» في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية- السعودية في الكتب الدراسية والتاريخية المصرية.

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أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ياسر عمر لـ«الأنباء» ان تخصيص 20% من أموال أراضي الدولة المستردة للمحافظات كما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي امس الأول إصدار قانون جديد وفورا. من ناحية اخرى، رفض عدد من النواب مطالب مجموعة من الشباب بتخصيص الأراضي المستردة، وقالوا: «لا نريد تكرار مأساة أراضي الخريجين، عندما تم توزيع 5 فدادين لكل شاب وانتهى الأمر إلى قيام الشباب ببيع الأراضي المخصصة لهم نظرا لعدم قدرتهم على توفير التمويل اللازم للعمل بها وعملية التقنين يجب أن تكون لمن لديهم أموال».

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فيما وصف بتحقيق المصالحة الكاملة بين السلطة القضائية والصحافة في مصر ونزع فتيل التوتر بين الطرفين، اعلن المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة في أول لقاء مع نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة أن النادي لا يحرك بلاغات ضد الصحافيين إلا بعد الرجوع للصحافي ورئيس تحرير الصحيفة، مشيرا إلى أن الواقعة الخاصة بالتحقيق مع أحد الصحافيين كانت بسبب دأبه على نشر أخبار خاطئة أكثر من مرة.

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دشن عدد من أعضاء مجلس النواب في لجنة السياحة البرلمانية أول مطالب علنية بإقالة وزير السياحة يحيى راشد من منصبه فورا وسط توقعات بحدوث صدام عنيف هو الأول من نوعه بين الوزير وأعضاء اللجنة الاثنين المقبل لاتهامهم له بترهل القطاع السياحي