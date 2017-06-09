القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا، عن قيام قطاع البترول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسداد دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر بلغت 2.2 مليار دولار، مضيفا أنه بعد سداد تلك الدفعة انخفضت مستحقات الشركاء الأجانب إلى حوالي 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ 2013 والتي سجلت 6.3 مليارات دولار.

وأكد الوزير أن سداد تلك المستحقات يعكس التزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتي تأكيدا على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها بما يعطي دفعات قوية للإسراع في تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للزيت الخام والغاز الطبيعي ويؤكد على مصداقية مصر أمام شركائها.

الى ذلك، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بـ 8.4 مليارات دولار في أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو.

وقال كوجك لرويترز: «استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية سواء سندات أو أذون خزانة بلغت 2.6 مليار دولار في مايو و8.4 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو».

ارتفاع التضخم 1.6%

من جهه اخرى، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو بنحو 1.6% مقارنة بشهر أبريل، كما زاد على أساس سنوي بنحو 30.9% مقارنة بشهر مايو 2016.

وأوضح أن معدل التضخم ارتفع في الفترة من يناير إلى مايو 2017 ليبلغ 31.5% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.

وكشف أن أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي ارتفعت بنحو 1.9% مقارنة بالشهر السابق له، وعلى أساس سنوي زادت بنحو 41.6% مقارنة بشهر مايو 2016.

وفي الحضر، زاد معدل التضخم في مايو الماضي بنحو 1.7% مقارنة بأبريل السابق عليه، وزاد على أساس سنوي بنحو 29.7% مقارنة بمايو من العام الماضي وفي الريف زاد معدل التضخم بنحو 1.4% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي 32.2% مقارنة بمايو 2016.