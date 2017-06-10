«الداخلية» تعلن حالة الطوارئ القصوى القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات

قررت اللجنة التشريعية في مجلس النواب وبصورة مفاجئة بدء أول جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود المصرية - السعودية المعروفة باتفاقية «تيران وصنافير» غدا الأحد برئاسة المستشار بهاء ابوشقه حيث قامت بإرسال رسالة «sms» لأعضائها تخبرهم بمناقشة الاتفاقية غدا داخل اللجنة.

وعلمت «الأنباء» ان اللجنة قد وجهت الدعوة لعدد كبير تجاوز الـ 300 شخصية من الخبراء الاستراتيجيين والقانونيين وخبراء ترسيم الحدود البحرية، مضيفة ان هناك تمسك نيابي بأن تكون جلسات مناقشة الاتفاقية علنيه من خلال اذاعتها على الهواء مباشرة أمام الرأي العام.

من جهة أخرى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية دور الإعلام والصحافة في تشكيل وعي المواطن والتعريف بالتطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن الارتقاء بالذوق العام وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعلى رأسها التعايش والتسامح وقبول الآخر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، حيث أشار إلى التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير وعدم الحجر على فكر أي شخص، طالما لم يكن محرضا على العنف أو مهددا لأمن واستقرار البلاد.

من جانبه اعلن مكرم محمد احمد عن موافقة السيسي على الفور على حل أزمة الورق الذي يمثل أزمة كبيرة في المؤسسات الصحافية القومية، مضيفا ان السيسي وافق ايضا على التمويل الفوري لمشروع تدريب الصحافيين على الكمبيوتر واللغات للارتقاء بالمستوى المهني للصحافي.

كما قال حسين زين ان السيسي وعد بأن يشهد ماسبيرو تطورا كبيرا خاصة ان الوضع فيه بدأ يتحسن وانه قابل للإصلاح لما يملكه من كوادر ومهارات عالية.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية بجميع افرعها حالة الطوارئ القصوى في أعقاب اجتماع التنظيم الدولي للإخوان في تركيا وإعلان زيادة العمليات الإرهابية في مصر ردا على القرار المصري بمقاطعة قطر.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بمساعديه الذي امتد حتى الساعات الأولى لصباح امس، حيث اكد لقياداته أهمية استيعاب الخطط الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية الموجهة إلى المنطقة خاصة في ظل ملابسات الوضع الإقليمي الراهن والتوقعات بان تبادر العناصر الإرهابية بارتكاب عمليات من شانها زعزعة الاستقرار في المنطقة.