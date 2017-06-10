إعداد: ناهد إمام ـ هالة عمران

عقد وزيرا النقل د.هشام عرفات والاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك مصر أيمن خطاب لبحث تطورات العرض المقدم من الشركة لتطوير سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35% منها في مصر، كما التقيا برئيس قطاع نظم النقل والحلول اللوجستية في شركة سيمنس الألمانية، للتباحث حول العرض المقدم من الشركة لتوريد وتصنيع 100 جرار جديد، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر.

***

أعلن مصدر مسؤول بوزارة المالية تطبيق قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، اعتبارا من هذا الأسبوع، متوقعا أن تكون الحصيلة الضريبية من هذه الخطوة نحو مليار جنيه، خلال عام مالي كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات في البورصة.

***

وافق المجلس الأعلى للإعلام على مشروع قرار بتطبيق غرامة 200 ألف جنيه على كل قناة فضائية و100 ألف جنيه على الإذاعة، عن كل لفظ مسيء يتم نشره عبر إحدى هذه الوسائل، كما قرر المجلس سحب ترخيص الوسيلة الإعلامية التي يتكرر، من خلالها الإساءات، ولم تلتزم بالعقوبة خلال 6 اشهر، وتعاد إجراءات الترخيص من جديد كما اتخذ المجلس قرارا بالموافقة على مشروع قرار بتطبيق كود أخلاقي للإعلاميين المصريين، في حالة تناول القضايا الخلافية العربية، وسيتم وضعه من المجلس بقرار وإرساله لنقابتي الصحافيين والإعلاميين لإلزام أعضائهما به.

***

أخطرت الجهات الحكومية موظفيها بتفعيل قائمة المحظورات على الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الجديد، والتي تضمنت حظر ممارسة أي عمل سياسي أو حزبي، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة أو من تفوضه، حيث أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل أن من يخالف ذلك سيعرض نفسة لعقوبات مغلظة بداية من الخصم من الأجر وانتهاء بالفصل من الخدمة.