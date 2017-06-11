القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قررت محكمة مصرية امس مد أجل الحكم على 67 متهما في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات الى 17 يونيو الجاري.

وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد في القضية التي تضم (51 متهما محبوسا و16 متهما هاربا) لاستمرار المداولة بين أعضاء هيئة المحكمة.

وتعرض موكب المستشار بركات لتفجير عن بعد باستخدام سيارة مفخخة في 29 يونيو 2015 ما أودى بحياته وإصابة عدد من افراد حراسته وعدد من المارة فضلا عن تخريب واتلاف ممتلكات عامة وخاصة. وعقدت المحكمة على مدى 11 شهرا نحو 36 جلسة استمعت خلالها الى مرافعات من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين وناقشت العشرات من شهود الإثبات والنفي.

وأحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق المتهمين في القضية للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات باشرتها نيابة أمن الدولة العليا وكشفت عن انتماء هؤلاء الى جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة».