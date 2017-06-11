القاهرة- ناهد إمام

يطلق المركز القومي للبحوث برئاسة د.أشرف شعلان، مبادرة جديدة للتواصل المجتمعي لوضع نموذج لقرية تتحكم بمرض السكري، مع تحسين نوعية ونمط الحياة، حيث سيتم تدشينها في قرية الإبراهيمية القبلية بمحافظة دمياط الشهر القادم، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية سفارة أستراليا بالقاهرة ومحافظة دمياط.

وقالت د. آمال مختار متولي أستاذ ورئيس قسم بحوث طب المجتمع بالمركز الباحث الرئيسي للمبادرة امس إن المبادرة تهدف إلى التصدي لوباء متزايد وهو مرض السكري، حيث سيتم إنشاء قرية نموذجية مع تحسين المعارف والمهارات اللازمة للإدارة الذاتية لمرض السكري على مستوى الفرد والمجموعات، بحيث تكون فعالة ومستدامة. وأوضحت أنه تم اختيار قرية الإبراهيمية القبلية بدمياط لتدشين تلك المبادرة نتيجة نجاح إعلان تلك القرية لتكون واحدة من ضمن 10 قرى خالية من التهاب الكبد الوبائي في مصر، إلى جانب أن هذه القرية تعد من القرى الأكثر فقرا في محافظة دمياط، مشيرة إلى أن المبادرة ستستمر لمدة عام.