إعداد: ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن

استقرار الدولار أمام الجنيه: فيما يطرح البنك المركزي المصري اليوم نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 12.7 مليار جنيه، واصلت البنوك العامة والخاصة في السوق المصري العمل على استقرار العملة الخضراء أمام الجنيه مسجلا 18 جنيها، في حين استقرت التعاملات في السوق السوداء عند 18.20 جنيها.

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«التموين» تحذر: ارتفع عدد الذين تم تحديث بياناتهم للحصول على البطاقة التموينية الى سبعة ملايين وناشد وزير التموين د.علي المصيلحي المواطنين بضرورة الإسراع بتحديث بياناتهم قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يونيو الجاري، واستبعد مستشار وزير التموين محمد سويد لـ «الأنباء» وجود أي احتمالات لتمديد فترة التحديث.

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لا إلغاء للصحف الورقية: نفى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر وجود أي اتجاه على الإطلاق لتحويل الصحف الورقية التابعة لمؤسسات قومية إلى مواقع إلكترونية، وقال إن هذا غير مطروح حاليا ومن الظلم للعاملين بالصحف الورقية أن يغلق مكان عملهم.

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اللجنة العليا المصرية ـ الأردنية يوليو المقبل: بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع سفير الأردن لدى القاهرة السفير علي العايد الترتيبات النهائية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية ـ الأردنية في دورتها السابعة والعشرين، والمقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل في العاصمة الأردنية (عمان)، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

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226 ملياراً من فئة 200 جنيه: أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم «البنكنوت» المصدر من الورقة فئة 200 جنيه، من 220 مليار جنيه في نهاية شهر يناير 2017، ليصل إلى 226 مليار جنيه، في نهاية شهر فبراير 2017، بزيادة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.