القاهرة - مجدي عبدالرحمن

كشفت وزارة الإسكان في تقرير عاجل لها ان حصيلة بيع 7 آلاف و780 قطعة أرض الى العاملين المصريين في الخارج على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 2.8 مليار دولار من بين 11 ألف و600 قطعة أرض بمشروع «بيت الوطن» تم طرحها على مدى السنوات الثلاث الاخيرة.

من جانبه، أكد د.مصطفى مدبولي وزير الإسكان ان قطع الأراضي المبيعة تقع في (القاهرة الجديدة ـ الشيخ زايد ـ دمياط الجديدة ـ 6 أكتوبر ـ بدر ـ المنيا الجديدة ـ أسيوط الجديدة ـ قنا الجديدة ـ أسوان الجديدة)، وتم تحصيل 900 مليون دولار (دفعات مقدمة ـ أقساط).

وأضاف وزير الإسكان انه تم طرح 3813 قطعة أرض بقيمة مليار دولار بالمرحلة الخامسة على الموقع الإلكتروني للمشروع، بمدن (القاهرة الجديدة ـ دمياط الجديدة ـ 6 أكتوبر ـ بدر ـ العبور ـ السادات ـ أسيوط الجديدة ـ قنا الجديدة ـ أسوان الجديدة) وبلغت قيمة الدفعات المقدمة نحو 260 مليون دولار.

وأوضح مدبولي ان الإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج يضم نحو 22 ألف وحدة، سيتم بدء حجزها قريبا، بمحافظات (القاهرة ـ مطروح ـ البحر الأحمر ـ الشرقية ـ أسوان ـ الإسماعيلية ـ الأقصر ـ أسيوط ـ قنا ـ المنيا ـ قنا ـ البحيرة ـ الفيوم). وكشف الوزير في تقرير جديد الى لجنة الإسكان البرلمانية أن هناك 500 ألف وحدة سكنية بالمشروع، تهدف الى تسكين 2.5 مليون مواطن (500 ألف أسرة) تم الانتهاء من تنفيذ 220 ألف وحدة منها، بتكلفة 30 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 280 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 42 مليار جنيه.