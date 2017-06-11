القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تستعد وزارة الصحة لإعادة النظر في التسعيرة الخاصة بالأدوية خلال شهر اغسطس القادم طبقا لقرار مجلس الوزراء والذي ينص على اعادة النظر في اسعار الأدوية التي صدرت مؤخرا بعد انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية. وكشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة ان الإدارة المركزية للصيدلة متمثلة في اداة التسعير تعكف على اعداد قائمة بأسعار الأدوية التي ستتم اعادة تسعيرها مرة اخرى طبقا لتكلفتها وانه من المقرر الانتهاء من إعداد تلك القائمة وإرسالها لوزير الصحة للتفاوض مع شركات الأدوية لتخفيض الأسعار.