سلّم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، عقود 650 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي للمستفيدين بمدينة الشروق.

وقال مدبولي إنه يجري حاليا الانتهاء من تنفيذ 3750 وحدة سكنية أخرى بالمشروع بمدينة الشروق، مؤكدا أن تشطيب الوحدات على أعلى مستوى، وهناك خدمات متكاملة يستفيد بها السكان.

وأثناء تسليم الوحدات، تم إجراء قرعة بين المستفيدين للحصول على فرش شقة كاملة، مقدم من المقاولين المنفذين للمشروع كهدية.

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من أكثر من 220 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وهناك 280 ألفا يتم الانتهاء من تنفيذها، بخلاف 100 ألف وحدة أخرى في مراحل الطرح والإسناد والتنفيذ المختلفة، مشيرا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي أسهم في تحقيق أمنيات الكثيرين بالحصول على وحدة سكنية بمستوى عال، وبأسعار مناسبة.