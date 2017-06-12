القاهرة - هالة عمران

كشفت مصادر مسؤولة بمجلس الوزراء لـ«الأنباء» عن وجود اتفاق بين البرلمان والحكومة، لتقليص عدد الوزارات ضمن منظومة الإصلاح المؤسسي لمكافحة الفساد وأيضا تقليلا للنفقات.

وأشارت المصادر إلى أن هناك لقاءات ستعقد خلال الفترة المقبلة مع وزيرة التخطيط بهذا الخصوص، مبينة أن فكرة الدمج تم طرحها سابقا نظرا لوجود تضخم كبير في عدد الوزارات.

ولفتت إلى أن أبرز الوزارات المرشحة للدمج مع بعضها البعض، هما وزارتا السياحة والطيران.

ونوهت الى أن هناك وزارات أخرى ضمن الدراسة ومنها دمج وزارتي التجارة الداخلية والتجارة الخارجية والاستثمار تحت اسم وزارة الاتفاق، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال مناقشة قانون الاستثمار الجديد.

وأضافت أن هناك اتجاها أيضا لدمج وزارتي الآثار والثقافة، وأيضا الصحة والبيئة، إلى جانب دمج وزارتي الكهرباء والبترول.