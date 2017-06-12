القاهرة - مجدى عبدالرحمن

أمرت نيابة امن الدولة العليا بحبس 10 من كوادر اللجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالانضمام الى تنظيم داعش، وهم زكريا الشوربجي، وعبد الرحمن نبوي محمد حجازي، واحمد شحته سليمان جمال، وعمرو سمير عبد المنعم عبدالرحمن حجازي، واحمد على عبد الملك محمود، ومصطفى احمد محمد هلال، وايمن عثمان غباشي النجار، وغادة عبد الباسط، وحسام جمال زهدي، واحمد مصطفى حامد الدسوقي، وذلك بعد ان اسندت اليهم تهم الانضمام الى تنظيم داعش والتحريض على قلب نظام الحكم ومحاولة تغيير الدستور والتحريض على التظاهر واستعراض القوة والعنف ضد القوات المسلحة والشرطة ومعاداة أجهزة الدولة والتحريض ضد مؤسساتها واعتناق أفكار تكفيرية وتكفير الحاكم ورجال الجيش والشرطة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد.