القاهرة - ناهد امام

طرح البنك المركزي امس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.7 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 273 يوما، 6.2 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 6.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوما.

من جهه اخرى، ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، فقد ارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ 5 في الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 27.7 مليار دولار، ما يعادل 498.6 مليار جنيه، بنهاية مايو 2017، مقابل 25.2 مليار دولار، أي نحو 454 مليار جنيه، في نهاية أبريل الماضي.

الى ذلك، استقر سعر صرف الدولار في البنوك العامة والخاصة مسجلا 18 جنيها، كما استقر في السوق السوداء عند 18.20جنيها.

بينما ارتفع سعر صرف الدينار أمام الجنيه المصري مسجلا 59.13 جنيها للشراء و59.55 جنيها للبيع.