تسوية ملفات «السويس للتنمية»

القاهرة - ناهد إمام

شهد رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل توقيع وتسليم عدد من العقود الاستثمارية بمنطقة تنمية قناة السويس بحضور د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة لتنمية قناة السويس لإقامة مشروعات متنوعة في العين السخنة، كما سلم خلال توقيع الاتفاقية عقود استثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعدد 15 مستثمرا يمثلون 13 شركة وتشمل العقود الاستثمارية قطاعات صناعات تكنولوجية وأدوية ومنتجات ورقية وكرتون وإعادة تدوير مخلفات صناعية.

وتتضمن الشركات التي شهدتها الاتفاقية شركة سيمنس للتكنولوجيا وشركة البحر المتوسط لصناعة الأسمدة والكيماويات وشركة المحبة لصناعة الكرتون والأدوات الورقية وشركة بي جوي وشركة أدكو فارما إيجيبت وشركة السخنة للمقاولات والإنشاءات وشركة أمانة للخرسانة.

وفى تصريحات على هامش توقيع الاتفاقية، أعلن مميش أن هذه العقود لاستثمارات داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنهاء أية مشاكل عالقة مع المستثمرين ودفع عجلة الاستثمار وزيادة المشروعات المقامة داخل منطقة تنمية إقليم قناة السويس، لافتا إلى أن الاتجاه الحالي الذي تنتهجه المنطقة الاقتصادية هو تسوية بعض المسائل العالقة وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال مميش انه أجرى مفاوضات للتسوية مع الشركات والمطور الصناعي الممثل في شركة السويس للتنمية الصناعية لحل الأمور العالقة ومن ثم سرعة تنفيذ المشروعات لتنمية وتطوير المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت بعد مفاوضات مع الشركة استمرت لمدة شهر في توقيع هذه العقود، والتي بموجبها سوف يتم إقامة 15 مشروعا بمنطقة العين السخنة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة وصناعة المحاليل الطبية والأدوية والمنتجات الورقية وبعض الصناعات الأخرى والتي ستساهم في تنمية وتطوير المنطقة وتوفير فرص عمل.

أما عن عقود الـ 15 شركة التي تم توقيعها بين المنطقة الاقتصادية والمطور الصناعي ممثلا في شركة السويس للتنمية الصناعية، فقد كشف مميش أن الأراضي كانت تحت تصرف المطور الصناعي وتم ترفيقها وتبقى إقامة المشروعات عليها واستغلالها، وباعتماد توقيع هذه العقود بين الطرفين يمكن من إقامة المشروعات والتنفيذ الفوري بالمنطقة الصناعية.

وقال ان المنطقة الاقتصادية التزمت بقرارات المجموعة الوزارية للجنة فض المنازعات فيما قررته لقواعد التسوية مع المطورين الصناعيين، بعد الاتفاق على خطة تنمية واضحة في مدة زمنية محددة.

وأعلن أن الهيئة يتمثل دورها في اعتماد توقيع هذه العقود والتأكد من المشروعات طبقا للمخطط العام للمنطقة الاقتصادية مع تحصيل نسبة الـ 10% من هذه العقود من المطور الصناعي لصالح المستثمر متمثلة في إنهاء أية إجراءات يتطلبها لتنفيذ المشروع.

وأكد مميش أن التسويات التي تمت جاءت بعد نجاح المنطقة خلال الفترة الماضية في تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، والذي بانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي لتموين السفن ولتداول المواد البترولية في منطقة الشرق الأوسط وشرق افريقيا.