أعلنت وزارة الصحة و السكان المصرية عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتصادمها بسياره ربع نقل محملة بمواد بترولية طريق القاهرة - الفيوم.



قال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 13 سيارة إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.



وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات الفيوم العام وسنورس المركزي، لافتاً إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بالرأس والجسد.



وأكد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات محافظة الفيوم، مشيرا إلى توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفتين، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.