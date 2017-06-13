توقيع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بـ 203.5 ملايين يورو

القاهرة ـ خديجة حمودة ناهد إمام

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركات الألمانية الى زيادة حجم استثماراتها في مصر وإنشاء منطقة صناعية ألمانية في بعض القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات والمستلزمات الطبية والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

جاء ذلك في كلمة السيسي أمام المنتدى الاقتصادي المصري - الألماني الذي عقد امس، مضيفا انه يجري حاليا العمل على إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات، وأن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات للاستفادة من المزايا المختلفة لهذه الاستراتيجية.

وأكد أن رؤيتنا لتطوير الاقتصاد المصري تتضمن تحويل مصر لمركز اقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص لافتا الى الاكتشافات الكبيرة لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء انتاج هذه الحقول واقتراب مصر من أن تصبح مصدرا للغاز الطبيعي بحلول عام 2020.

وأعرب عن تطلعه للاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال التدريب الفني للكوادر الصناعية المصرية.

كما أكد حرص مصر على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها، وتلقي بظلالها على أداء الاقتصاد.

وقال:«نقدر في هذا الصدد المساندة التي نتلقاها من شركائنا التقليديين في أوروبا، وعلى رأسهم ألمانيا».

وأشاد بحرص الجانبين المصري والألماني على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأضاف أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورا مهما، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين 2016 حاجز الـ 5.5 مليارات يورو، وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية الى ألمانيا خلال الفترة من يناير الى مارس 2017 بنسبة 31%، لتسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هذا وقد استقبل السيسي في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جيرد مولر لبحث التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الألمانية في مجالات التعاون الاقتصادي والتنمية، كما استقبل وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية بريجيتا تسيبريس وتباحث حول مستوى التعاون المتميز بين البلدين، ثم التقى بعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية

وعلى هامش الزيارة وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر 3 اتفاقات مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني جيرد مولر بقيمة 203.5 ملايين يورو، في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والري.

كما قام رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مهاب مميش بعرض فيلم تسجيلي باللغة الألمانية به لقطات حية من محور قناة السويس، داعيا الألمان للاستثمار في المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس.