إعداد: مجدي عبدالرحمن

أعلن رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال رفضه الاعتراف بأي حكم قضائي يحول بين البرلمان وممارسة سلطاته. واكد تعليقا على صدور أحكام من القضاء الإداري بشان «تيران وصنافير» أمام اللجنة التشريعية التي واصلت عملها امس لمناقشة الاتفاقية وانه لن يعتد بأي أحكام قضائية صادرة، قائلا: «أي اعتداء من أي سلطة على المجلس هو والعدم سواء»، كما اكد رفضه توجيه أي اتهام الى القوات المسلحة، قائلا: «من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها إطلاقا».

***

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د.حسين عيسى رئيس اللجنة امس على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017/ 2018، خلال اجتماع مغلق حيث كشف وكيل اللجنة ياسر عمر لـ «الأنباء» أن موازنة البرلمان تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه.

***

قرر المجلس الإعلام لتنظيم الإعلام ولأول مرة تطبيق نظام الغرامة المالية على تداول الألفاظ البذيئة في وسائل الإعلام المختلفة فوريا، حيث قرر تحصيل 200 ألف جنيه على كل قناة فضائية أو أرضية تستخدم أو تذيع ألفاظا بذيئة تدخل ضمن فاحش القول وتمثل سبا صريحا وخروجا عن الآداب العامة وتسب الأم والأب والدين، وسيتم تحصيل الغرامة عن كل مرة تذاع فيها هذه الألفاظ على الشاشة كما يتم تحصيل 100 ألف جنيه عن كل مرة تذاع في الإذاعات.

***

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بإحالة أكبر قضية غسل أموال لعام 2017 في البنوك المصرية والعربية وعدد من البورصات من خلال مضاربات والمتهم فيها خبير اقتصادي مصري يحمل الجنسية الأميركية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال بمبلغ يقدر بنحو 10 ملايين دولار أي ما يعادل 200 مليون جنيه.

> > >

نجحت قوة من ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط إرهابي من جماعة التكفير والهجرة أثناء تواجده بالمرج، بعد ورود معلومات من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بأن عاطلا سبق اتهامه في 6 قضايا وهارب من سجن الفيوم خلال أحداث يناير 2011 يتردد على منطقة سكنه بالمرج وبإعداد الأكمنة التي يتردد عليها الى ان تم ضبطه.

***

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، أنه سيتم تسليم 1999 قطعة أرض بالحي السادس في مدينة بدر، للفائزين بالقرعة العلنية للإسكان الاجتماعي، التي تم إجراؤها بتاريخ 26 و27/ 2016/12 ابتداء من يوم الأحد 9/ 7/ 2017 وحتى يوم الثلاثاء 31/ 10/ 2017.

***

أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أنه تم ضخ الدفعة الأولى بقيمة 125 مليون دولار، من التمويل المخصص من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، لبرنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، لرفع معدلات التنمية الاستثمارية والصناعية في محافظتي سوهاج وقنا.