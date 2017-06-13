القاهرة - ناهد امام

موجة من الزيادات المتوالية والكبيرة تشهدها أسعار الوحدات السكنية خلال 2017 بلغت حوالي 30%، حيث أكد خبراء في قطاع العقار والتشييد والبناء، أنه ورغم ارتفاع الأسعار فإن الطلب على الشراء ارتفع بشكل ملحوظ خاصة في القاهرة الجديدة وتحديدا بالتجمع الخامس.

فقال، رئيس المجلس التصديري للعقارات، م.هشام شكري إن زيادة أسعار الوحدات السكنية تراوحت بين 20% و30% بسبب تعويم الجنيه وما تبعه من زيادة في أسعار مواد البناء والمراحل اللاحقة للبناء من تشطيبات.

وأضاف أن أغلب مواد البناء ايضا شهدت قفزات جنونية وصلت لـ 100% لبعض الخامات، وهو ما انعكس على المطروح حديثا من وحدات سكنية مع اقبال كبير على الشراء لا سيما في القاهرة الجديدة وبصورة خاصة في التجمع الخامس.

من جانبه قال رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية د.حسين جمعة، إن سعر المتر للوحدة السكنية في القاهرة الجديدة بالتجمع بلغ في المتوسط حوالي 10 آلاف جنيه فيما بلغ متوسط سعر المتر للفلل نحو 16.5 ألف جنيه حيث يصل مستوى الطلب فيها لحوالي 67%.

أسعار المتر بالقاهرة الجديدة

وأوضح أن متوسط سعر المتر يختلف حسب احياء التجمع بالقاهرة الجديدة حيث بلغ متوسط سعر المتر للشقة في حي الشويفات نحو 10 آلاف جنيه و8300 جنيه لجنوب الأكاديمية و7850 جنيه لحي الأحياء، و7700 جنيه لشارع التسعين و7450 جنيه لحي النرجس و7400 جنيه لخلف ميراج سيتي و7100 جنيه لشرق الأكاديمية و7050 جنيها لحي اللوتس و7000 جنيه لغرب اربيلا و6900 جنيه لحي الياسمين و7000 جنيه لحي المستثمرين الجنوبية و6600 جنيه للمستثمرين الشمالية و6300 جنيه للتمر حنة و5850 جنيها لتقسيم الأندلس و5650 جنيها لحي البنفسج و5300 جنيه لحى القرنفل و4800 جنيه لحي القطامي و4750 جنيها لحي التجمع الثالث و4500 جنيه لحي أبو الهول.

وأشار إلى أن سعر المتر للفلل قد اختلف أيضا على حسب المنطقة والحي في التجمع الخامس، حيث بلغ سعر المتر الواحد في حي النرجس 16.350 جنيها، و15.500 جنيه بحي الشويفات و14950 جنيها لشارع التـــسعين و13.850 جنيها لحي الاحياء.

وبالنسبة لحي المستثمرين الشمالية فبلغ سعر المتر 13.800 جنيه و13.200 جنيه لجنوب الأكاديمية و13.100 جنيه لحي القطامية و12.300 جنيه لحي المستثمرين الجنوبية و12.150 جنيها لحي الياسمين و10 الف جنيه لحي البنفسج و8450 جنيها لحي القرنفل و7 الاف جنيه لخلف ميراج سيتي و6500 جنيه لحي اللوتس و5900 جنيه لتقسيم الأندلس و4500 جنيه لحي التمر حنة.

مشروع «أي سيتي»

وحول أحدث المشاريع في التجمع الخامس، قال جمعة، ان مشروع «أى سيتي» هو الاحدث حيث انه أول المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان بشراكة مع القـــطاع الخـــاص بواقـــع 40% لوزارة الاسكان و60% لتحالف «ماونتن فيو – سيسبان» السعودي - المصري، وهو عبارة عن مشروع متكامل على مساحة 500 فدان، باستثمارات 3.6 مليارات دولار.

ويتضمن مخططه العام مجتمعا عمرانيا متكاملا به 18 ألف وحدة سكنية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في مصر وفق أحدث التصميمات والمعايير العالمية، ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة حيث يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأعلن عن طرح المرحلة الثالثة من «كمباوند آي سيتي ماونتن فيو» قريبا، حيث ستكون جميع الوحدات مطلة على أكبر سنترال بارك مساحته 70 فدانا.

وقال إن متوسط أسعار المرحلة الثانية تتضمن تحديد مبلغ 1.150 مليون جنيه للشقة مساحة 116 مترا و12 مليون جنيه للفلل مساحة 600 متر.