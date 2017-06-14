القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على آلية توفيق أوضاع المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12.5 ألف فدان، وتقدم المتعاملون على هذه الأراضي بمستنداتهم لجهاز المدينة. وحددت الهيئة قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلى نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية على حدود إجمالى المساحة بواقع 435 جنيها للمتر المربع بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 381 جنيها للمتر.

واشترطت الهيئة ألا تزيد النسبة البنائية على 15% من كامــل مساحة الـ 12.5 ألف فدان، وتم تحديد السعر على أساس أن النسبة البنائية 15% وأن توصيل المرافق الداخيلة لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.

وحددت «المجتمعات العمرانية» أسلوب السداد وتضمن سداد نقديا وفوريا، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، ويسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات من دون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدم، و3 سنوات سماح، والباقي على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء.

كما يمكن السداد العيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعفائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل جميع المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقا للضوابط الموضوعة بالهيئة.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية م.طارق السباعي ان الموافقة تضمنت مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقا لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة في البناء (طبقا للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التي لم تثبت الجدية في الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك على مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانوني للتعامل.

وأضاف م.السباعي «كمرحلة أولى، سيتم البدء في التعامل على قطع الأراضي في الأحواض أرقام 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10».

وأشار إلى أن المتعاملين على هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لهذه الأحواض، واستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل، بداية من يوم 16 الجاري وحتى 20 يوليو المقبل وسيتم الإعلان عن موعد التعامل مع باقي الأحواض تباعا.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية أن هذا الإعلان لا يعتبر تقنينا للمخالفات، وأي أعمال أقيمت بعد المعاينات ستتم إزالتها على حساب المخالف.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت أنه تم فسخ عقد بيع 12.5 ألف فدان ضمن «الحزام الأخضر» مع شركة «6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي» بسبب عدم الجدية ووجود مخالفات لبنود التعاقد.

وقررت الهيئة فتح باب التقدم للمتعاملين حسني النية على الأراضي السابق تخصيصها لشركة «6 أكتوبر» للتعامل المباشر مع الهيئة.

من جانبها، قالت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات م.رجاء فؤاد ان الهيئة قامت بفسخ العقد مع الشركة بسبب عدم إثبات الجدية في تنمية الأرض وهو «شرط فاسخ» في التعاقد.

الى ذلك، أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي 12 قرارا لإزالة مخالفات البناء بـ 3 قطع و9 وحدات سكنية، بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون بالمدن الجديدة، من أجل الحفاظ على مظهرها الجمالي، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.