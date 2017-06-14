القاهرة - هالة عمران

أعلنت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن مخاطبة وزارة المالية لزيادة المعاشات 15% بدلا من 10%، مراعاة للظروف الاقتصادية وحالة التضخم.

وقالت والي إن الحد الأدنى للزيادة في المعاشات قيمته 130 جنيها، سيستفيد منه 4 ملايين مواطن، بنسبة زيادة 26%، مشيرة إلى أن الحكومة ستصرف هذه الزيادة في 1 يوليو وليس 10 يوليو كما جرت العادة، مراعاة لضغوط رمضان والعيد، مؤكدة أن زيادة المعاشات ستكلف الدولة 20 مليار جنيه، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%.

جاء تعليق وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.