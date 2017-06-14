القاهرة- ناهد إمام
شهد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمراينة الجديدة، وشركة بومباردييه للنقل الكندية لإعداد الدراسة الخاصة لتنفيذ قطار كهربائي «مونوريل» من مدينة نصر مرورا بالقاهرة الجديدة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والإدارية والمالية د. مازن حسن إن الشركة الكندية تقوم بعمل دراسات الجدوى التي تتضمن دراسات المسار المبدئي والنقل وتكاليف التذكرة والدراسات المالية والاقتصادية.
وأضاف مازن أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل، في جميع مراحل الدراسة، مع إمداد الشركة الكندية بالمعلومات المطلوبة لإعداد الدراسات مثل حالة الموقع والبنية التحتية الموجودة على طول المسار، وعدد الركاب المتوقع الذي قد يصل إلى مليون ونصف المليون راكب أسوة بمترو الأنفاق.