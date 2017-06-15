القاهرة ـ ناهد إمام

ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين والمواطنين ضرورة توخي الحذر قبل الاشتراك في الإعلانات والعروض والمسابقات والجوائز، التي يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، وضرورة التأكد من مصداقيتها بالرجوع إلى الجهة أو الشركة مالكة العلامة التجارية لضمان عدم تعرضهم لحالات نصب أو سرقة لبياناتهم الشخصية.

وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب أن الجهاز قد رصد وجود إعلانين على صفحتين مختلفتين على أحد مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى http://lexxhom.blogspot.com.eg وhttp://benzhom.blogspot.com.eg يقومان بحث الأشخاص على كسب سيارات بمناسبة شهر رمضان وأنه ليس على الشخص سوى القيام بخطوات بسيطة من خلال الدخول على الصفحة وإدخال البيانات الشخصية.

وقال انه قد تم التواصل مع ممثلي هذه الشركات للاستفسار عن مدى صحة العرضين وتبعيتهما لهما، وكانت المفاجأة بأن الشركتين قد نفتا وجود أي علاقة لها بهما.

وأضاف أن إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجهاز قامت بتتبع الموقع الذي يروج للعرض لمحاولة تحديد هويته، وقد تبين أن هذا الموقع مسجل ببيانات شخص وهمي بالولايات المتحدة الأميركية، ولا علاقة له بالشركتين.

وحذر يعقوب المستهلكين من أن طبيعة مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي قد تجعل بعض المستخدمين ينقرون أزرارا بالموافقة على شروط معينة للاشتراك في المسابقات أو غيرها دون قراءتها قراءة متأنية وهذا بدوره قد يؤدي إلى وقوع بعضهم في مشاكل والتزامات قانونية مترتبة على الموافقة دون التروي في فهم واستنباط الشروط المنظمة لتلك المسابقات، أو الإدلاء ببياناتهم الشخصية والتي يمكن في بعض الأحوال أن يتم استغلالها من جانب بعض المحتالين لسرقة هويات المستخدمين واستخدامها في أعمال غير مشروعة وهو ما يعرضهم إلى الوقوع تحت طائلة القانون.