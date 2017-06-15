القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي الانتهاء من 20 ألفا و110 وحدات بالإسكان الاجتماعي في 16 محافظة، حتى نهاية العام الحالي، ضمن الوحدات التي تشرف على تنفيذها مديريات الإسكان بالمحافظات.

وقال رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بالوزارة م.هشام درويش ان الوحدات التي سيتم الانتهاء منها 30 يوليو المقبل، تقع في محافظات: الجيزة (240 وحدة)، حيث تم الانتهاء من 2334 وحدة في المحافظة حتى الآن، و4 محافظات في الصعيد، هي: قنا بعدد 600 وحدة حيث تم الانتهاء من 1056 وحدة، وأسوان بعدد 312 وحدة حيث تم الانتهاء من 1960 وحدة، والمنيا بعدد 528 وحدة حيث تم الانتهاء من 192 وحدة، وسوهاج بعدد 144 وحدة، حيث جار العمل في 528 وحدة، بالاضافة الى محافظتين في الدلتا هما المنوفية بعدد 552 وحدة، حيث تم الانتهاء من 6829 وحدة، والبحيرة بعدد 624 وحدة، حيث تم الانتهاء من 2310 وحدات.

وأضاف «بالنسبة للمحافظات الحدودية، سيتم الانتهاء من 652 وحدة في محافظة البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من 900 وحدة حتى الآن، و720 وحدة في شمال سيناء، حيث تم الانتهاء من 480 وحدة، و320 وحدة في جنوب سيناء، حيث تم الانتهاء من 1344 وحدة سكنية».

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من 9865 وحدة سكنية في 30 سبتمبر المقبل، في 11 محافظة، هي 72 وحدة في اسيوط، و336 وحدة في الفيوم، و888 وحدة في الأقصر، و120 وحدة في قنا، و1072 وحدة في أسوان، و360 وحدة في البحر الأحمر، و1584 وحدة في جنوب سيناء، و192 وحدة في كفر الشيخ، و1968 وحدة في المنيا، و384 وحدة في سوهاج، و2880 وحدة في بورسعيد.

وأوضح أنه بالنسبة للوحدات التي سيتم الانتهاء منها في 31 ديسمبر المقبل، فيصل عددها إلى 5562 وحدة في 6 محافظات، هي 120 وحدة في البحيرة، و1008 وحدات في قنا، و480 وحدة في البحر الأحمر، و752 وحدة في جنوب سيناء، و370 وحدة في كفر الشيخ، و2832 وحدة في السويس.