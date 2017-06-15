القاهرة - ناهد امام

يبدأ جهاز مدينة 6 أكتوبر في تلقي استمارات التقنين لأراضي الحزام الأخضر، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل ويستمر حتى يوم 20 يوليو المقبل.

وأكد رئيس الجهاز م.عصام بدوي، البدء في التعامل على قطع الأراضي في الأحواض أرقام (7 ـ 8 ـ 9 ـ 10)، مشيرا إلى أن المتعاملين على هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لهذه الأحواض.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانا، وتقدم المتعاملين على هذه الأراضي بمستنداتهم لجهاز المدينة.