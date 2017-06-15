القاهرة - ناهد إمام

أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه سيتم صرف العلاوة الدورية وغلاء المعيشة للعاملين بالدولة يوم 20 من الشهر القادم، مع راتب شهر يوليو 2017، مؤكدا أنها تأتي مع أول شهر في السنة المالية الجديدة2017 – 2018.

وقال إنه تمت مناقشة زيادات العلاوة الدورية والاستثنائية والمعاشات والموافقة عليها من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم عرض علاوة غلاء المعيشة على مجلس النواب الأسبوع القادم لإقرارها، وتشمل منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، بالإضافة إلى العلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف أن تكلفة علاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، تصل تكلفتها إلى 7.5 مليارات جنيه وتتحملها الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن علاوة الغلاء سوف تصرف في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، مؤكدا أن تكلفة علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوات الأخرى الدورية – 7% - والخاصة تصل بالإجمالي إلى 14.5 مليار جنيه.

وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، محمد معيط، إن علاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء، والمقرر صرفها بنسبة 7% سوف تضم للراتب الأساسي للموظف وسوف تصرف بدءا من أول يوليو 2017.