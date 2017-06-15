القاهرة - هالة عمران

وجه رئيس الوزراء م.شريف اسماعيل بضرورة العمل على ضمان التنظيم الجيد لموسم الحج، من خلال التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية، والاستفادة من التجارب الماضية لتلافي أي ملاحظات.

وأكد السعي لتيسير الإجراءات على حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل الخدمات والإمكانيات اللازمة لهم، وفي مقدمتها الخدمات الطبية، وتهيئة السبل لهم لتأدية المناسك بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال لقاء اسماعيل مع د.مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس بعثة الحج الرسمية هذا العام، ود.أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان.

وخلال الاجتماع، تمت دراسة مقترح يتم النظر في تطبيقه هذا العام، والذي يتمثل في «سوار» يوضع في معصم كل حاج، يتضمن قاعدة بيانات شخصية حول الحاج والبعثة التابع لها، فضلا عن بيانات حول حالته الصحية وأصناف الأدوية التي يتم صرفها له خلال موسم الحج، بما يضمن المتابعة الطبية الدقيقة لحالة كل حاج، ومتابعة الأرصدة المنصرفة والمتبقية من الأدوية لدى البعثة الطبية.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار ميكنة الإجراءات المتعلقة بالحج، لتحقيق قدر أكبر من الدقة والإحكام لتلك الإجراءات، كما تم التأكيد على التعاون القائم بين الجهات المعنية، لبحث كل ما يتعلق بموسم الحج والعمل على تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان موسم حج ناجح.