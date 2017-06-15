القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء كمال عامر، موافقة اللجنة خلال اجتماعها امس على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة.

وأضاف أنه وفي إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، ناقشت اللجنة مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية، بذات النسبة، ونفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، وذلك بواقع حد أدنى 130 جنيها وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

وأكد أن هناك زيادة سنوية تمنح طبقا لضوابط العاملين بالدولة، بشقيها المدني والعسكري، واللجنة ناقشت مشروع القرار الخاص بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة التي تقررت لنظيرتها المدنية.