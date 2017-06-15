القاهرة ـ خديجة حمودة

صادق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2017.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اللواء محيي الدين كمال عبدالعليم مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حيث أعلن عن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من تاريخ 20/6/2017 وذلك وفقا للشروط التالية:

أولا: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1997 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا حكومي وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم في الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2017، وخريجي كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ الطب البيطري/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز أو مدة التدريب خلال تلك الفترة، وكذا المتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 يوليو2017 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد في المدة من الثاني وحتى الثالث والعشرين من أغسطس المقبل.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1997 والحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو المقبل، وكذا المتخلفون من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10 أغسطس المقبل، على أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد المختلفة في المدة من 24 وحتى 27 أغسطس المقبل.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر اكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر من عام 1997، ومواليد الأشهر الثلاثة من العام 1996 وما قبله خريجو العام الدراسي 2015/2016، بالإضافة إلى المتخلفين من سنوات سابقة على ان يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 يونيو2017، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد اعتبارا من 8 يوليو حتى 1 اغسطس 2017.

رابعا: غير ذوي المؤهلات

مواليد أشهر اكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر من عام 1997 والمتخلفون من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 15 اغسطس 2017 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من 28 اغسطس وحتى 13 سبتمبر 2017.

وقال مدير إدارة التجنيد والتعبئة إنه على كل شاب له موقف مخالف عما سبق، فإن عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورا، للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدي، لافتا إلى أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على العنوان tagned.afmic.gov.eg.