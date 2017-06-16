إعداد: ناهد إمام

أصدر وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل قرارين الأول بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والثاني بإنشاء المجلس الاستشاري لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في خطوة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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قررت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة د.سامية حسين مد فترة سداد الضريبة العقارية حتى 30 الجاري، وقالت ان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، وافق على مد المهلة تيسيرا على الممولين واستيفاء حقوق الخزانة العامة.

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بدأت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى م.إبراهيم محلب اجتماعاتها مع المحافظين لوضع آليات وضوابط التقنين لأراضي الدولة، من خلال شرح ومناقشة دليل العمل للتقنين والذي تم تسليمه إلى وزارة التنمية المحلية لإرساله إلى المحافظات للإسراع في تقنين الأراضي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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بدأت امس مجموعة من البنوك في تنفيذ قرار البنك المركزي بإلغاء سقف الـ 100 ألف دولار على التحويلات للخارج ورفع القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج وفتحها بالدولار دون حد أقصى، حيث قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم إن القرار رسالة طمأنة للمصريين في الخارج لزيادة الاستثمارات في توقيت بالغ الأهمية، كما قال رئيس بنك مصر محمد الاتربي إن القرار يؤكد أن الاقتصاد يسير بشكل جيد ويلغي القيود الاستثنائية التي كانت موضوعة سابقا، كما انه يعزز ثقة الأفراد والمستثمرين في أداء الاقتصاد، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أكد نائب رئيس البنك الأهلي محمد أبو الفتوح ان القرار يبعث برسالة طمأنة على تعافي الاقتصاد وأن تحسن الاحتياطي النقدي وتوافر السيولة الدولارية بالبنوك سببان رئيسيان لاتخاذ البنك المركزي لهذا القرار في الوقت الراهن.

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أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر عن إطلاق أول مركز اتصالات للهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرين وممثلي الشركات من خلال الخط الساخن رقم 16035، من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء يوميا، وأشارت إلى أن خدمة الخط الساخن، تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتفعيل قانون الاستثمار الجديد، وتقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركات إلكترونية.