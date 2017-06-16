لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين خلال حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ملاكي على طريق العريش القنطرة في مصر.



وقال وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء المصرية الدكتور عربي محمد أنه تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى العريش العام ، وكان بينهم حالتي وفاة قبل وصولهما إلى المستشفى وحالة أخرى توفيت فى المستشفى أثناء محاولة إسعافها وعمل اللازم لها إلى جانب 4 حالات إصابة تم حجزها فى قسمي الجراحة العامة والعظام ، وحالاتهم ما بين متوسطة وخفيفة وجارى علاجها .. وهناك 5 حالات خرجت بعد تحسن حالاتها الصحية.