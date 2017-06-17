أكد د.محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ان الوزارة تستهدف حاليا الوصول لمنتج محلي ومصري 100% من خلال تقليل الاستيراد والاعتماد على المواد الخام المصرية في التصنيع.

وقال العصار: ان الوزارة لديها مركز بحوث يشترك مع شركات الإنتاج الحربي حاليا في تصنيع بعض الأجزاء والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج في التصنيع بهدف الوصول الى منتج محلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر المستطاع لتعميق التصنيع المحلي وتوفير العملة الصعبة على البلاد.

وأضاف العصار خلال افتتاحه معرض الإنتاج الحربي بمنطقة روكسي بمصر الجديدة بعد تطويره خارجيا وداخليا، ضمن خطة تطوير 22 منفذ بيع للمنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، ان الإنتاج الحربي مؤسسة لا تهدف للربح وإنما الهدف الأساسي لها هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من التصنيع الحربي ثم يأتي بعد ذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية والبشرية في التصنيع المدني وخدمة المشروعات القومية والتنموية للدولة.

وأوضح وزير الدولة ان الوزارة تتبنى خطة تطوير شاملة لمنافذ البيع لديها خلال العام الحالي من حيث الشكل الجاذب للجمهور وتعيين عارضين شباب متخصصين في التعامل مع الجمهور وتطوير خدمة ما بعد البيع، مشيرا الى أن هذا التطوير يأتي كعنصر جذب وتشجيع للمواطن المصري ليضع ثقته في الصناعة المصرية.

ودعا العصار المواطنين لزيارة معارض بيع المنتجات المدنية للإنتاج الحربي في جميع فروعها للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بأنفسهم، مؤكدا ان الإنتاج الحربي يهتم بالجودة في التصنيع ويستعين بالخبرات الخاصة لتطوير جودة المنتجات لديه كما يتم طرحها في الأسواق بسعر تنافسي لتلائم الجميع، لافتا الى ان هدف المؤسسة هو إرضاء المواطن المصري في المرتبة الأولى.