القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أكد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة د.رضا حجازي أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها بعد 20 يوليو المقبل.

وقال حجازي «كل ما يمكنني أن أقوله للطلاب الآن.. انتظروا نتيجتكم بعد يوم 20 يوليو» وتستمر هذه الامتحانات حتى يوم 24 الجاري.

أكد حجازي أنه من المتوقع ان تنتهى أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة في الفترة بين 15 و17 يوليو 2017.

وقال إن أعمال المراجعات ستحتاج إلى يومين بعد ذلك في الكنترولات، لتكون النتيجة جاهزة من يوم 20 يوليو.

ونفى حجازي ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن إجراء تعديل في نموذج إجابة مادة التاريخ، مضيفا أن الامتحان وإجابته تحتكم للمنهج المقرر للطالب دراسته وليس وفقا لرؤية البعض للتاريخ أو الكتب الخارجية.