القاهرة - ناهد إمام

أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير انضمام مصر لأول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم، حيث تستهدف الاتفاقية الحد من تآكل الوعاء الضريبي عبر مكافحة التهرب الضريبي الدولي بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود.

وقال المنير إنه وقع على الاتفاقية ممثلا عن مصر بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور وزراء مالية وخارجية ومسؤولي حكومات 67 دولة، لافتا إلى أن مصر والكويت هما الدولتان العربيتان الوحيدتان الموقعتان للاتفاقية حاليا إلى جانب عدد من الدول الكبرى تتمثل في معظم الدول الأوروبية بالإضافة إلى الهند والصين واليابان وجنوب أفريقيا وأندونيسيا.