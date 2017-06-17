القاهرة - هالة عمران

كشف النائب محمد رشوان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن وجود اتصالات بين اللجنة والحكومة بشأن زيادة أسعار الكهرباء والبترول، وقال رشوان «اللجنة ستعقد اجتماعا مع م.محمد شاكر، وزير الكهرباء، الأسبوع المقبل، للاتفاق على شرائح الكهرباء التي سيتم زيادتها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الاستماع إلى شرحه بشأن خطته لتلك الزيادة».

وبخصوص البنزين والسولار، قال إنه وصل إلى اللجنة اقتراح من الحكومة بزيادتهما خلال الفترة المقبلة، خاصة «بنزين ٩٢»، المستهدف زيادته إلى 4.5 جنيهات، وذلك بحد أقصى 50 قرشا فقط، وليس جنيها ونصف الجنيه، لعدم التأثير على المواطن.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مجلس الوزراء برئاسة د.شريف إسماعيل سيناقش في اجتماعه المقبل خريطة الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء التي ستطبق على فاتورة استهلاك يوليو المقبل.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى أنه سيتم اعتماد تكلفة سعر الكيلووات ساعة، بـ 977 قرشا بدءا من يوليو المقبل وحتى يونيو 2018. وكشفت المصادر أن جهاز تنظيم الكهرباء سيحمل كل من يزيد استهلاكه على ألف كيلووات شهريا، ضعف التكلفة الفعلية لدعم محدودي الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم على 200 كيلووات في الشهر.