إعداد - ناهد إمام

7 مليارات جنيه: أعلن نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك، ان مصر تستهدف جمع ما بين خمسة وسبعة مليارات جنيه من برنامج طرح شركات وبنوك بالبورصة خلال 2017-2018، فيما توقع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المصري الحكومي، إن.آي كابيتال، أشرف غزالي ان تبلغ حصيلة طرح أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي)، في بورصة مصر بين 100 و150 مليون دولار.

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فتح باب الترشح بالبورصة: أعلنت إدارة البورصة المصرية ان الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس إداراتها والتي ينتظر انعقادها في 22 من شهر يونيو الجاري ستقتصر على المقاعد الخاصة بممثلي الشركات العاملة فقط.

وبناء عليه ستقوم إدارة البورصة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما ورد بالفتوى المشار إليها، وإعادة فتح باب الترشح لشغل المقعدين الممثلين للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي وبورصة النيل في موعد سيتم تحديده لاحقا وبعد استيفاء كل الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة.

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الدين الخارجى: أعلنت وزيرة التخطيط د.هالة السعيد ان الدين الخارجي لمصر زاد إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير، وأشارت الى ان الدين الخارجي قد زاد نحو 4.478 مليارات دولار في يناير وفبراير، من 67.322 مليار دولار نهاية ديسمبر.

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المسودة الأولى للاستثمار: عقدت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اجتماعها الثالث لتلقي مقترحات كل من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والهجرة والاتصالات، إضافة إلى جمعية أصحاب المناطق الحرة الخاصة، والهيئة العامة للاستثمار.

واستمعت، إلى مقترحات وزارة السياحة المتعلقة بالمناطق السياحية، لوضعها في المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار.