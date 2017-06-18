القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تتجه الحكومة للاستجابة لطلبات عدد من أعضاء البرلمان تأجيل تنفيذ الزيادات الجديدة لأسعار الكهرباء المقررة في الأول من يوليو المقبل.

وقال محمود عطية عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان لـ «الأنباء» إنه تقدم بمقترح برغبة للحكومة من أجل تأجيل قرارها بزيادة أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة.

وكشف عطية أن هناك اتجاها من الحكومة بدراسة تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الحالي، بهدف التخفيف من عبء المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ستدرس توفير مصادر لسد العجز في الموازنة العامة للدولة بعيدا عن زيادة أسعار الكهرباء.

ولفت الى أن الحكومة ستحسم موقفها من قرار تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد غد، بحضور رئيس الوزراء لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وستناقش الجلسات العامة كذلك تعديلات على قانون ضريبة الدخل وتعديلات على رسم تنمية الموارد المالية للدولة.