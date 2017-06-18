قال نائب وزير الخارجية، حمدي لوزا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيشارك في أعمال القمة الرئاسية لدول حوض النيل المنتظر عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين بأوغندا.

وأوضح لوزا، في تصريحات خاصة لصحيفة «الأهرام»، أن حضور الرئيس القمة يأتي بعد زيارته السابقة أوغندا وإثيوبيا ونشاط مكثف للديبلوماسية المصرية في أفريقيا، واستقبال الرئيس مبعوثا من الكونغو، حيث إن هناك تنشيطا واضحا للعمل مع دول حوض النيل. ولفت إلى ان تصعيد ملف مياه النيل لمستوى الرؤساء سببه أن الموضوعات الخاصة به لا تقف عند الجوانب الفنية فقط، لكن هناك أهمية سياسية تجعل الملف محل اهتمام رؤساء الدول، بحيث يتم تناول القضايا المختلفة على مستواهم، مؤكدا أهمية انعقاد القمة لأول مرة على المستوى الرئاسي، بحضور دول حوض النيل العشر الأعضاء في مبادرة حوض النيل.

وأشار إلى أن مجالات التعاون بين رؤساء دول حوض النيل عديدة ومن بينها ملف الكهرباء والتبادل الثقافي والتجاري، مؤكدا أن حضور الرؤساء القمة مؤشر قوي على أن الدول لديها رغبة في إيجاد حلول للقضايا العالقة.