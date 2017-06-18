حلت مصر في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط في تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2017 الخاص بمجال الأمن السيبراني (المعلومات والاتصالات)، والذي شمل معلومات عن الجاهزية للحماية في هذا المجال في 196 دولة اعضاء بالاتحاد.

وحصلت سلطنة عمان علي المركز الأول، تلتها مصر. وذكر التقرير ان مصر جاءت في هذه المرتبة المتقدمة رغم حجم الأعمال والتحديات وظروفها الاقتصادية التي مرت بها خلال الأعوام الأخيرة.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الاولى لدول أميركا الشمالية يليها كندا ثم المكسيك، وفى منطقة آسيا جاءت سنغافورة يليها ماليزيا ثم استراليا. واكد ابراهيم سانو مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي، ان هناك تزايدا في الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوصفها عاملا رئيسيا في تمكين المجتمع من تحقيق التنمية الاقتصادية.