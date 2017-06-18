القاهرة - ناهد إمام

أعلن وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل انه سيتم مطلع الشهر المقبل طرح 4 مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم واسوان، وذلك تنفيذا لخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 8 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التجارة لمحافظة المنيا والتي قام خلالها بتسليم عدد من عقود الأراضي الجديدة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة.

ولفت م.قابيل إلى ان المجمعات الـ 4 الأولى التي تم طرحها الشهر الماضي وشملت محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط قد قامت 4 شركات مطور صناعي بسحب 7 كراسات شروط وجار الرد على استفساراتها حيث من المقرر بدء تلقي عروض الشركات خلال الشهر المقبل.

وأوضح انه سيتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالترسية وبدء أعمال التخطيط والترفيق للـ 4 مجمعات قبل نهاية العام الحالي، حيث تصل مساحة المجمع الواحد 300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير في كل محافظة.