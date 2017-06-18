أكد مسئول مركز الإعلام الأمني أن حادث استشهاد ضابط من قوات الأمن المركزي، وإصابة آخر و3 مجندين، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالبساتين، ناجما عن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.



وقال مسئول مركز الإعلام الأمني ، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه أثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي، تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الاتوستراد بدائرة قسم شرطة البساتين، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.



وأضاف أن الانفجار أسفر عن استشهاد الملازم أول على أحمد شوقي على عبد الخالق، وإصابة ضابط وثلاث مجندين، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين على الفور للمستشفى لتلقي العلاج ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.