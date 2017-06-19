القاهرة- مجدي عبدالرحمن

استشهد ضابط من قوات الأمن المركزي، وأصيب آخر ومجندان اثنان، إثر قيام مجهولين بإطلاق النار على دورية أمنية بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة صقر قريش بالمعادي.

وأوضح مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم نقل رجال الشرطة المصابين إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر لإسعافهم.

وأشار المصدر الأمني إلى أن اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقيادات المديرية انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، لافتا إلى أنه تم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على الطريق الدائري والأوتوستراد لتعقب الجناه وضبطهم.